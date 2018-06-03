كسارات الكدمي بجازان ترعب الأهالي بمواصلة تفجيراتها المخالفة

تركي السالم(صدى):

يعيش أهالي الكدمي ومشلحة ما بين الرعب والغبار الكثيف الذي يزيد معاناة مرضى الربو، وسط مواصلة شركات الكسارات أعمالها المخالفة دون الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بعملها.

وواصل الأهالي الشكوى من تلك الشركات التي تعمل بمجمع الكسارات بالمركز والتي تستمر في تفجير الصخور والتسبب في إلحاق الضرر بالمنازل التي تعاني من التشقق، والسكان؛ حيث يعاني بعضهم من الربو وزادت معاناتهم وسط الغبار الكثيف الناتج عن الكسارات.

وتسببت عمليات التفجير في انفجار المياه الجوفية؛ حيث أن التفجيرات تتجاوز أكثر من ٤٠ مترًا، ولم تستمع الشركات لتحذيرات المواطنين السابقة، و جهات حكومية بعدم الاستمرار في ” التفجير ” من أجل استخراج الأحجار من باطن الأرض والجبال.

وأوضح بعض الأهالي أنه لا تبعد الكسّارات ” المحاجر ” عن منازل سكان رايغة نخلان سوى ما يقارب كيلو مترين اثنين فقط ، وهو ما يؤكد عدم الالتزام بالتوجيهات السابقة بالمرور عبر طريق خاص بها بعيداً عن طرقات السكان، كما أنها لم تلتزم بوضع ” فلاتر ” وفقًا لروايات الأهالي.