بالفيديو.. أطفال يرفعون سيارة لإنقاذ امرأة علقت تحتها

واشنطن(صدى):

تمكن فريق لكرة القدم الأمريكية للاشبال تحت سن 13 عاماً ، من إنقاذ سيدة عٌلقت تحت سيارة ، عقب أن صادفوا حادث انقلاب سيارة شاحنة على الطريق.

حيث اثناء عودتهم من إحدى البطولات شاهدوا اسليارة المقلوبة ، فسارع أعضاء الفريق، للترجل من حافلتهم، لمساعدة رجل وامرأة، انقلبت سارتهما على جانب الطريق. وفي الوقت الذي تمكن الزوج من الخروج من كرسي السائق، ظلت زوجته محاصرة راساً على عقب تحت السيارة، والدماء والزجاج المحطم من حولها.

وتعاون أعضاء الفريق، ليتمكنوا من رفع الشاحنة بالقدر الكافي، الذي يسمح للمرأة بالانزلاق والخروج من تحتها .

وتمكن أعضاء الفريق، من رفع السيارة، وإخراج المرأة من تحتها، ليتحولوا إلى أبطال بنظر الجميع، وخاصة مدربهم الذي كان شاهداً على الحادثة، وراقبهم وهم يطبقون ما علمهم إياه، بضرورة أن يلعبوا كرة قدم خالية من الأنانية، ويكونوا على استعداد لمساعدة الآخرين في أي وقت.