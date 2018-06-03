” الإسكان ” تعلن عن اكتمال الحجز في مشروعيها بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان اليوم الأحد عن اكتمال الحجز في مشروعيها في المدينة المنورة اللذين تبلغ وحداتهما 1171 وحدة سكنية من نوع ” شقة ” متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها: استمرار الحجوزات في بقية المشاريع المطروحة حالياً ضمن 11 موقعاً في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن مشاريع الشهر الجاري من برنامج ” سكني ” .

ويذكر أن مشروع المدينة يقع على بعد 7 كيلومترات فقط من المسجد النبوي، حيث تتكامل فيهما أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة وغيرها، إلى جانب توافر مواقع مخصصة لعدد من المرافق الخدمية.