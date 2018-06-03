” الإسكان ” تعلن عن اكتمال الحجز في مشروعيها بالمدينة المنورة
كشفت وزارة الإسكان اليوم الأحد عن اكتمال الحجز في مشروعيها في المدينة المنورة اللذين تبلغ وحداتهما 1171 وحدة سكنية من نوع ” شقة ” متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار.
وقالت الوزارة في بيان لها: استمرار الحجوزات في بقية المشاريع المطروحة حالياً ضمن 11 موقعاً في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن مشاريع الشهر الجاري من برنامج ” سكني ” .
ويذكر أن مشروع المدينة يقع على بعد 7 كيلومترات فقط من المسجد النبوي، حيث تتكامل فيهما أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة وغيرها، إلى جانب توافر مواقع مخصصة لعدد من المرافق الخدمية.
طلال[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
اكتمال الحجز له سبب اما بسبب السعر او الموقع او التصميم يجب ان تبحث الوزارة عن السبب وتكثفه في المشاريع القادمة 👍🏻
ماجد[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس اذا لقيت مشروع عاجبها تلقى الإقبال عليه كبير و الواضح من الصور ان الناس كثيره تنتظر ان يكون لها من المشاريع نصيب .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 1 ساعة
المعارض هذي هي سبب لنجاح وزارة الاسكان ولازم تدعم بشكل دائم لتلبية احتياجات الجميع والاهتمام في جودة المنتج هو مطلب أساسي
خديجه[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 1 ساعة
شفنا جهود الفتره الحاليه من الوزاره والجهود هذي مشكورين عليها بس نتمنى انهم يحسنون من اشكال البيوت ويجيبون اشياء حديثه هذا الي ابيه
همس[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت الاسكان توفر في المدينة اكثر من وحدة سكنية وتكون للسكان الي خارج المدينة الي يتمنى يتملك داخل المدينة بتكون فكرة حلوه👍