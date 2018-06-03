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” الإسكان ” تعلن عن اكتمال الحجز في مشروعيها بالمدينة المنورة

” الإسكان ” تعلن عن اكتمال الحجز في مشروعيها بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان اليوم الأحد عن اكتمال الحجز في مشروعيها في المدينة المنورة اللذين تبلغ وحداتهما 1171 وحدة سكنية من نوع ” شقة ” متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها: استمرار الحجوزات في بقية المشاريع المطروحة حالياً ضمن 11 موقعاً في عدد من مدن المملكة، وذلك ضمن مشاريع الشهر الجاري من برنامج ” سكني ” .

ويذكر أن مشروع المدينة يقع على بعد 7 كيلومترات فقط من المسجد النبوي، حيث تتكامل فيهما أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة وغيرها، إلى جانب توافر مواقع مخصصة لعدد من المرافق الخدمية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة

اكتمال الحجز له سبب اما بسبب السعر او الموقع او التصميم يجب ان تبحث الوزارة عن السبب وتكثفه في المشاريع القادمة 👍🏻

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة

الناس اذا لقيت مشروع عاجبها تلقى الإقبال عليه كبير و الواضح من الصور ان الناس كثيره تنتظر ان يكون لها من المشاريع نصيب .

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 1 ساعة

المعارض هذي هي سبب لنجاح وزارة الاسكان ولازم تدعم بشكل دائم لتلبية احتياجات الجميع والاهتمام في جودة المنتج هو مطلب أساسي

[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 1 ساعة

شفنا جهود الفتره الحاليه من الوزاره والجهود هذي مشكورين عليها بس نتمنى انهم يحسنون من اشكال البيوت ويجيبون اشياء حديثه هذا الي ابيه

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت الاسكان توفر في المدينة اكثر من وحدة سكنية وتكون للسكان الي خارج المدينة الي يتمنى يتملك داخل المدينة بتكون فكرة حلوه👍

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