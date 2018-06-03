بالفيديو.. بيرو يهز شباك الأخضر بثلاثية نظيفة
انتهت المباراة الودية بين الأخضر وبيرو، اليوم الأحد، بفوز الأخير بثلاثية مقابل لاشيء؛ في إطار الاستعداد للمونديال .
وأحرز الهدف الأول لبيرو في الدقيقة 20 أندريه كاريو ، وجاء الهدف الثاني والثالث بأقدام غيريرو في الدقيقة 41 و 64.
من جهة آخرى يختتم الاخضر مبارياته الودية لكأس العالم بمواجهة المنتخب الألماني يوم الجمعة المقبل.
ماجد[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه مافي فائده نعلم ذلك الخساره للاخضر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمني ان يركز الاخضر في المباريات القادمه نعلم انها تخطيطات فقط وسنري الفوز الساحق
ريلاكس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 59 دقيقة
هزيمه متوقعه وغير مستغربه …. يعني على بالكم أن منتخبنا بيتعدى الدور الأول ؟ لاتحلمون واجد ؟ المهم زين إذا طلعوا بهزيمه
أقل من 5 أهداف في كل مباراة
عبدالله[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 48 دقيقة
انا ابغى هزيمه بهدفين وراح اكون مبسوط عالاخر.
لو يسمعوا كلامي، يحطوا خمسة في الوسط اثنين منهم محاور
واربعة دفاع
وفهد المولد في الهجوم.
ويحتفظوا بالكوره اكبر وقت ممكن.
وعندها سنحقق الانجاز بالخروج بهزيمه بهدف او هدفين فقط.
ويطلع المنتخب وبعدها نتابع المونديال واحنا فايقين ورايقين.
براغى[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 16 دقيقة
المنتخب السعودى به مواهب محترمة ولكن المشكله يجب تقدير الواقع بالنسبة للفرق الاخرى..يجب تامين الدفاع اولا والاعتماد على الهجمة المرتدة