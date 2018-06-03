بالفيديو.. بيرو يهز شباك الأخضر بثلاثية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

انتهت المباراة الودية بين الأخضر وبيرو، اليوم الأحد، بفوز الأخير بثلاثية مقابل لاشيء؛ في إطار الاستعداد للمونديال .

وأحرز الهدف الأول لبيرو في الدقيقة 20 أندريه كاريو ، وجاء الهدف الثاني والثالث بأقدام غيريرو في الدقيقة 41 و 64.

من جهة آخرى يختتم الاخضر مبارياته الودية لكأس العالم بمواجهة المنتخب الألماني يوم الجمعة المقبل.