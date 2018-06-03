شرطة الجوف تقبض على عشريني متهم بالسرقة والتعدي على عاملة منزلية

سهو الهشال (صدى):

نجحت شرطة الجوف، اليوم الأحد، في ضبط عشريني على خلفية قيامه بالسرقة واغتصاب عاملة منزلية من جنسية فلبينية.

وفي هذا السياق صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن شرطة محافظة القريات تبلغت من مواطن عن تعرض منزله لسرقة مجموعة مجوهرات تفوق قيمتها ١٨ الف ريال وهاتف متنقل(جوال)، كذلك بلاغ عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بالعقد الثاني من العمر عن قيام شخص بإركابها من امام منزل كفيلها وسلب منها مبلغ مالي (٣٠٥٠٠) ريال ( قيمة رواتبها خلال فترة تواجدها عند كفيلها ) وممارسة فاحشة الزنا بها بالإكراه.

وتابع : ” عليه تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة من ضبط مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر معلومات عن قيامه ببيع بعض المسروقات والاعتداء على العاملة ” .

ولفت إلى أنه جرى سماع اقواله وإيقافه وإشعار النيابة العامة.