بالصور.. أمير القصيم يشارك رجال أمن المنطقة وجبة الإفطار

سالم المطيري(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم ، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ، وجبة الإفطار خلال زيارةٍ قام بها سموه لمديرية شرطة منطقة القصيم ، حرص فيها على لقاء رجال الأمن ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك ، تقديراً من سموه للدور البارز الذي يقوم به رجال الأمن ، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وكان في استقبال سمو أمير منطقة القصيم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ، وقادة ومدراء القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وعبر سمو أمير منطقة القصيم في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بلقائه منسوبي الأمن من ضباط وضباط صفٍ وجنود وموظفين ، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم ، إذ هم العيون الساهرة لهذا الوطن هم وزملائهم ممن خدموا في أشرف المهمات وهي خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن ، مشيراً سموه إلى أن هذا الشهر المبارك هو شهر الخير الذي يساعدك على تنظيم الحياة والعبادة مع العمل ، داعياً إلى تقدير هذه النعم العظيمة التي منّ الله علينا بها في هذه البلاد ، التي من أهمها استقبال الملايين من المسلمين ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة ، وسؤال الله دوامها ، مثنياً على هذه الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رجال الأمن في شهر رمضان المبارك .

وأشاد سموه بالجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة دينهم ووطنهم تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظهم الله – في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء والتصدي لكل من تسول له العبث بأمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وأن يمد جنودنا البواسل بالنصر والتوفيق ، وأن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه.

من جانبه عبر مدير شرطة منطقة القصيم عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة ، مؤكداً بأن هذه الزيارة الميمونة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ، مفيداً أنها ستكون خير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومدير صحة القصيم مطلق الخمعلي ، ورئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مساعد السيف ، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية ، والقيادات العسكرية بالمنطقة.