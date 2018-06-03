رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية يصل جدة

واس(صدى):

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة العميد محمد العمير, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.