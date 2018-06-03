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قوات التحالف تستهدف ” قيادات حوثية عليا ” بالحديدة

قوات التحالف تستهدف ” قيادات حوثية عليا ” بالحديدة
فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأحد، أن قوات التحالف شنت عدد من الغارات استهدفت اجتماع المنطقة العسكرية الخامسة للحوثيين في شارع المطار بالحديدة، قتل فيها قيادات عسكرية حوثية عليا، ولم تفصح الميليشيات عن هوياتها.

ورجحت ” المصادر ” ، أن يكون من بين القتلى ” عبدالخالق الحوثي ” ، شقيق ” عبدالملك الحوثي ” زعيم الحوثيين، الذي أسندت له مهمة قيادة المعارك في الحديدة، إضافة إلى قيادات أخرى تضم كل أعضاء المنطقة العسكرية الخامسة.

وكانت ” الميليشيات ” ، أصيبت بحالة هستيرية عقب استهداف اجتماع شارع المطار، وسط استنفار أطقمها العسكرية، ونقل جثث قتلى ومصابين إلى مستشفيات العلفي والعسكري بالحديدة.

وأوضحت ” المصادر ” ، أن الميليشيات فرضت طوقا أمنيا على المستشفى العسكري، وقامت بإغلاقه بشكل كلي، بعد وصول القيادات المصابة، وإغلقت شارع المطار ومنعت الإقتراب من قيادة المحور عقب الغارات الجوية.

وألمحت ” المصادر ” ، أن قوات التحالف تجمع في الأثناء البيانات الميدانية عن هوية المستهدفين في الغارة الجوية، والخروج في مؤتمر صحافي خلال الساعات القادمة للكشف عن هوية تلك القيادات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 51 دقيقة

بيض الله وجيهكم ونور الله دربكم

[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يقووويهم وينصرهم. ونستودعهم لله. وينحت الحوثيين. ويفرق جمعهم ويشتت شملهم

[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 49 دقيقة

اللهم نصرك المبين لهم

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يسدد رميكم

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