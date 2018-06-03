بالفيديو والصور.. حضور جماهيري لافت في مبارة الأخضر الودية أمام بيرو

ماجد محمد(صدى):

انطلق اللقاء بين المنتخب السعودي ومنافسه منتخب بيرو، منذ قليل، وسط حضور جماهيري ضخم على ملعب كيبونبارك بمدينة سانتي جالين بسويسرا ، حيث شهد الملعب حضور كبير جداً لجماهير البيرو قبل وقت طويل من بدء المباراة الودية بين المنتخبين .

وتبلغ سعة الملعب 19 الف و تم بيع التذاكر بالكامل ، ويلتقي المنتخبان في ضوء الاستعداد لمباريات كأس العالم بروسيا 14 يونيو الجاري .

وجدير بالذكر، إنه منذ فبراير الماضي، خاض المنتخب السعودي 7 مباريات ودية، فاز في 3، وخسر 3، وتعادل في واحدة، وكانت أبرز مبارياته أمام إيطاليا وبلجيكا ، كما تأهل الأخضر إلى الكرنفال العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ 1994، و1998، و2002، و2006.

وكانت قد أسفرت القرعة بأن يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب روسيا ومصر وأوروغواي ، ويعتبر المنتخب السعودي أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاحية في كأس العالم، عندما يلاقي روسيا يوم 14 من الشهر الحالي.