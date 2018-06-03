مؤسسة النقد تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه يمكن للباحثين والمهتمين بالعمل من خريجي وخريجات الماجستير والبكالوريوس بتقدير عام ” ممتاز / جيدجدًا ” التقديم على وظائفها.
وتضمن الوظائف في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الهندسة، القانون، العلوم الإكتوارية، التأمين.
وقالت مؤسسة النقد إنه للتقديم من خلال بوابة التوظيف التابعة لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الرابط التالي هنـــــا .
عمار[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
معظم الوظائف المالية الحكومية هي بمدينة الرياض مما يجعل القطاع الخاص هو الخيار الوحيد لنا في المدن الرئيسية الأخرى!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً الوظائف والبرامج الحكومية جميعها متركزة في مدينة الرياض مع الأسف 💔