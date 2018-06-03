مؤسسة النقد تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه يمكن للباحثين والمهتمين بالعمل من خريجي وخريجات الماجستير والبكالوريوس بتقدير عام ” ممتاز / جيدجدًا ” التقديم على وظائفها.

وتضمن الوظائف في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الهندسة، القانون، العلوم الإكتوارية، التأمين.

وقالت مؤسسة النقد إنه للتقديم من خلال بوابة التوظيف التابعة لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الرابط التالي هنـــــا .