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مؤسسة النقد تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

مؤسسة النقد تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه يمكن للباحثين والمهتمين بالعمل من خريجي وخريجات الماجستير والبكالوريوس بتقدير عام ” ممتاز / جيدجدًا ” التقديم على وظائفها.

وتضمن الوظائف في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الهندسة، القانون، العلوم الإكتوارية، التأمين.

وقالت مؤسسة النقد إنه للتقديم من خلال بوابة التوظيف التابعة لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الرابط التالي هنـــــا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة

معظم الوظائف المالية الحكومية هي بمدينة الرياض مما يجعل القطاع الخاص هو الخيار الوحيد لنا في المدن الرئيسية الأخرى!!!

[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 1 ساعة

فعلاً الوظائف والبرامج الحكومية جميعها متركزة في مدينة الرياض مع الأسف 💔

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