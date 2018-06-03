روسيا تفتتح المونديال بـ كرة من الفضاء أمام الأخضر

نواف السالم(صدى):

ستشهد المبارة الافتتاحية في مونديال روسيا والأخضر يوم 14 يونيو المقبل أن يتم اللعب بكرة من الفضاء.

وكانت كرة المونديال ذهبت في رحلة فضاء، حيث تم نقلها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس وأعيدت إلى الأرض على متن المركبة الفضائية ” سيوز إم إس 07 ” ، اليوم الأحد.

وكان الأمريكي سكوت تينجل والياباني نوريشيجي كاناي قاما بإنزال الكرة في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان، في وجود رائد الفضاء الروسي إنطون شكابليروف .