روسيا تفتتح المونديال بـ كرة من الفضاء أمام الأخضر
ستشهد المبارة الافتتاحية في مونديال روسيا والأخضر يوم 14 يونيو المقبل أن يتم اللعب بكرة من الفضاء.
وكانت كرة المونديال ذهبت في رحلة فضاء، حيث تم نقلها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس وأعيدت إلى الأرض على متن المركبة الفضائية ” سيوز إم إس 07 ” ، اليوم الأحد.
وكان الأمريكي سكوت تينجل والياباني نوريشيجي كاناي قاما بإنزال الكرة في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان، في وجود رائد الفضاء الروسي إنطون شكابليروف .
طلال[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 55 دقيقة
مو مخوفني الا سالفة منتخب عادي اللي منتشره كثير و بتوصل للاعبين، منتخبهم قوي مقارنه بمنتخبات المجموعه ومستعد بشكل ممتاز للمونديال ولعب مباريات وديه ضد منتخبات قويه زي اسبانيا والبرازيل، راح يمرمطونا و الله اعلم.
ماجد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 42 دقيقة
استخدمت كرة “Telstar 18” الرسمية التي يتوقع أن تُدشن مباراة افتتاح مونديال 2018 في موسكو بين روسيا والسعودية، في أول مباراة لها ولكن ليس على الأرض، بل في الفضاء الخارجي، حيث أقام رواد الفضاء “مباراة” كرة قدم على متن المحطة الفضائية الدولية الكرة.
عمار[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 42 دقيقة
واول من يلمسها محمد السهلاوي هههههه ياساترر