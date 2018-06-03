بالفيديو.. ” السابر ” يروي رحلة عمله مع دراسته الجامعية من أجل أسرته

علي القحطاني (صدى):

روى الرئيس التنفيذي لشركة STC Channels التابعة لشركة الاتصالات السعودية المهندس فيصل السابر رجلة كفاحه وعمله أثناء دراسته الجامعية.

وقال السابر خلال مشاركته في برنامج ” من الصفر ” اليوم الأحد : إن وقته كان موزعًا طوال اليوم بين عمله الذي كان يقبض منه راتبا لا يتجاوز 1900 ريال ودراسته الجامعية، لدرجة أنه لم يكن يعود إلى المنزل منذ خروجه صباحا إلا الساعة الـ10 ليلا.

وأضاف: أنه كان يجد والدته وقد فرشت بساطها في الحوش تنتظره لتحادثه وتجلس معه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، وذلك لحاجته للنوم مبكرا والنهوض صباحا للذهاب إلى عمله.