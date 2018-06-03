بالفيديو.. ” السابر ” يروي رحلة عمله مع دراسته الجامعية من أجل أسرته
روى الرئيس التنفيذي لشركة STC Channels التابعة لشركة الاتصالات السعودية المهندس فيصل السابر رجلة كفاحه وعمله أثناء دراسته الجامعية.
وقال السابر خلال مشاركته في برنامج ” من الصفر ” اليوم الأحد : إن وقته كان موزعًا طوال اليوم بين عمله الذي كان يقبض منه راتبا لا يتجاوز 1900 ريال ودراسته الجامعية، لدرجة أنه لم يكن يعود إلى المنزل منذ خروجه صباحا إلا الساعة الـ10 ليلا.
وأضاف: أنه كان يجد والدته وقد فرشت بساطها في الحوش تنتظره لتحادثه وتجلس معه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، وذلك لحاجته للنوم مبكرا والنهوض صباحا للذهاب إلى عمله.
طلال[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 1 ساعة
تابعت الحلقه وجداً تأثرت رضا الوالدين اكبر نعمه في حياتك نسأل الله التوفيق للمهندس بقدر رضا والديه عليه
ماجد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 1 ساعة
يالها من قصة مؤثره الله يوفقه بحياته ومستقبله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يشوف هالكلام يقول عمره ٩٣ سنه وقاعد يكافح في الدنيا ويشتغل لين كون نفسه
خديجه[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله من اجمل القات التي قد شاهدتها
رقم الالم والاوجاع التي مرت على فيصل السابر
الله يجزاك خير على ماقدمته 🌹
همس[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
شخصيه مشرفه ونموذج نفتخر فيه ماشاء الله تبارك الله .. انت قدوه ياليت انا و كل الشباب و الشابات يقتدون فيك