مجسم كأس العالم الذهبي يعود لموسكو

نواف السالم(صدى):

استقبل عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، مجسّم كأس العالم الذهبي، بعد انتهاءه من زيارة 91 مدينة في 50 دولة حول العالم.

وكان الكأس الذهبي قد انطلق من ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية موسكو، في رحلة بدأت من التاسع من شهر سبتمبر الماضي ثم عاد إليها.

شارك في استقبال الكأس، اللاعب الألماني السابق لوثر ماتيوس، وعدد من مندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، والرياضيين، والإعلاميين.

وصرَّح عمدة موسكو، بأن العاصمة الروسية استقبلت الألعاب الأولمبية والعشرات من بطولات العالم في مختلف الرياضات، واليوم ستصبح موسكو عاصمة كره القدم في العالم مع انطلاق بطولة كأس العالم، وسترحب بضيوفها في الملاعب الرياضية، والحدائق، والمتنزهات، والمتاحف.