أول تعليق لهنادي الكندري عقب إصابتها في برنامج ” رامز تحت الصفر “

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة ​هنادي الكندري​، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإصابة التي تعرضت لها في برنامج “​ رامز تحت الصفر​ ” .

وعلقت هنادي على الصورة قائلة، ” هذه إصابتي في برنامج رامز تحت الصفر، في السنوات الماضية كنت اتوقع أن البرنامج تمثيل بالكامل بعد مشاركتي في برنامج رامز المقلب واقعي جدا، تضررت بس الحمد لله إنه مقلب مو صج لاني عجزت عن الحركة بالأخير ” .

وتابعت: ” تجربة جميلة كانت بالنسبة لي رغم صعوبتها رامز يظل صديق وزميل عزيز ونحترمه انا وزوجي ارجع اقولك يا رامز مردووده انطرنا بعد العيد بنكون بمصر ” .