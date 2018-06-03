أسماء المستبعدة منحهم من مخطط الحازمي.. وموعد القرعة العلنية

عادل الحربي (صدى):

دعت بلدية الحازمي، الأشخاص المستبعدة منحهم من مخطط الحازمي، الواردة أسماؤهم أدناه، بالحضور إلى موعد القرعة العلنية بتاريخ 12/19/1439 الموافق يوم ثلاثاء، ومعهم صور هوياتهم الوطنية.

كما دعت البلدية، الأشخاص الذين تعارضت منحهم مع صك أرض المستشفى، وصك أرض الدفاع المدني، والذين تم إعداد بياناتهم ورفعهم لأمانة المنطقة، والذين صدر لهم التوجيه بتعوضهم عن منحهم بمنح بديلة.

ونشرت البلدية رقم الواتساب الخاص بها، لمن لديه أس استفسار للتواصل معها، وهو 0531007556.

والأسماء هي:

احمد محمد علي المنبهي الشهراني

بندر منصور محمد البيشي

ثمره سعيد الاسود القرني

جملاء سعد فايز عبدالله المنبهي

جميلة سعد فايز عبدالله المنبهي

حاتم عل صالح القرني

حسن محمد حيا لله القريوي الشهراني

حسين عبيد فهد آل جلعد البيشي

حمد ظافر حمد المنبهي

خالد حمد محمد المنبهي البيشبي

خالد عائض علي المنبهي البيشي

خالد ناصر محمد المنبهي الشهراني

رغد علي صالح علي القرني

سامية محمد سعد طعي المنبهي

سعد عبدالله شعلان المنبهي البيشي

سعد فهد سعد البيشي

سعيد علي فايز آل حجلا الشهراني

سلطان عبدالله مدوي البيشي

شافي فايز شعلان القشيري الشهري

شرعاء عايض علي فيصل البيشي

صالح علي غانم البيشي

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن البيشي

عبدالرحمن علي فايز آل حجلا الشهراني

عبدالعزيز عبدالرحمن علي الدعيبي

عبدالله سعد عبدالله البيشي

عبدالله سعيد علي المنبهي الشهراني

عبدالله سعيد محمد المنبهي الشهراني

عبدالله علي ظافر آل مسفر البيشي

علي سعد عبدالله البيشي

علي عبدالهادي محمد القريوي البيشي

غصنه محمد سعد البيشي

فاطمة سعيد محمد علي الشهراني

مبارك محمد مساعد آل طالع

محمد عبيد عبدالرحمن المنبهي البيشي

محمد علي سعد العيزري

مسفر مساعد محمد المنبهي البيشي

منيره علي محمد مساعد البيشي

منيس محمد سعد المنبهي البيشي

ناصر صالح علي آل سمحان البيشي

ناصر عبدالله عفات آل بين الحارثي

ناصر علي ظافر آل مسفر البيشي

ناصر محمد حيالله القريوي الشهراني

هياء محمد حماد سعد الشهراني

وعله سعيد محمد المنبهي