لامبورجيني أفينتادور بحلة جرافيتي خاصة للراغبين في التفرد

متابعات(صدى):

في ظل تواجد العديد من سيارات لامبورجيني في العالم والتي تم تعديلها بحلة خارجية خاصة وألوان واشكال مختلفة, فهناك حاجة لتعديل مثل تلك السيارات لمن يملكونها حتى تظهر بشكل متفرد في ظل وجود الكثير النسخ المتفردة في العالم ومن بين الفنون التي يمكن أن تستخدم في تغيير شكل سيارة لامبورجيني فن الجرافيتي.

وتعطي هذا السيارة الأفينتادور هنا انطباعا بأنه قد تم التعامل معها من قِبل واحد أو أكثر من فناني الجرافيتي لجعلها مختلفة ومتفردة ومع ذلك لم يتم تدمير مظهر السيارة ولكن ظهر بشكل جريء بسبب الطلاء الجرافيتي الخارجي لها .

وتعود السيارة حسب وسائل الإعلام الاجتماعية إلى شخص يلقب بـ POG ، والذي يحب مشاركة حياته مع السيارات مع الناس. وهذا الشخص قد ظهر في مناسبات متعددة حيث استخدم السيارة الإيطالية كجهاز تحكم إكس بوكس ، خلال ممارسة لعبة Forza Motorsport 7. ولكن لم تكن جميع مغامراته سعيدة ، حيث فقد الرجل سيارته فيراري 458 Speciale Aperta في حادث بسبب المطر وسوء صيانة الطرق.