وكيل إمارة الرياض : الأوامر الملكية خير دليل على تلمس القيادة الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن

محمد السعران(صدى):

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أن صدور عدد من الأوامر الملكية وما تضمنته من تطوير إداري ودعم الهوية الثقافية الوطنية وحماية البيئة وثروات الوطن للأجيال القادمة خير دليل على تلمس القيادة الحكيمة لكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

وأشار معاليه في تصريح صحفي إلى التطوير الوزاري ودعم الثقافة السعودية بإنشاء وزارة مستقلة والدفع بطاقات عمل متجددة في مختلف المجالات يأتي تأكيداً على المتابعة المباشرة للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية بأقصى جهد وعمل من رجالات الوطن .

وأبان أن الأوامر الملكية تجسد الاهتمام الكامل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – للبيئة وثروات الوطن الطبيعية والحفاظ عليها والوقوف على نمائها وتنشيطها سياحياً بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وفي ختام التصريح رفع الدكتور السديري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يحظى به الوطن ومقدراته من دعم ورعاية وحماية كاملة في ظل أمن وأمان بفضل من الله عز وجل أولاً ثم القيادة الحكيمة والراشدة .