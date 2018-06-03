” أعجوبة هندسية ” تربط بين المملكة وعمان

عادل الحربي (صدى):

تبذل سلطنة عمان، جهودًا كبيرة لفتح الطريق السريع الذي يربط بينها وبين المملكة بطول 680 كلم، ويعبر أكبر صحراء رملية في العالم.

وأزالت عمان أكثر من 130 مليون متر مكعب من الرمال، في إطار تشييد الطريق الذي وصفه البعض بـ ” الأعجوبة الهندسية ” ، ويتميز بأنه يختصر أكثر من 800 كلم من المسافة بين البلدين.

يذكر أن الطريق يمر من منطقة عبرى العمانية عبر حقول النفط إلى الربع الخالي، حيث تقع الحدود السعودية العمانية، كما أنه سيكون له دور كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.