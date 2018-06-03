6 أشهر سجن لشخص حاول تهريب كمية من دخان السجائر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت اللجنة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك عن قرارها بالسجن 6 أشهر لشخص تم كشف وإحباط محاولته تهريب كمية من ” دخان السجائر ” إلى المملكة وذلك عبر أحد المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة جمركية ومصادرة كمية الدخان التي تم ضبطها.

ويُذكر أن هذا القرار يأتي تطبيقًا لما ينص عليه قانون الجمارك الموحد بحق كل من يحاول إدخال مثل هذا النوع من السلع بطريقة غير مشروعة وذلك بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته.

ومن جابنها، أفادت الجمارك السعودية أن الحد الأقصى المسموح إدخاله لكل مسافر على أنه استخدام شخصي من الدخان هو 200 سيجارة فقط، وما يتجاوز هذا العدد سيتم فرض الرسوم والضرائب المستحقة عليه،

وشدَدت الجمارك على أن أي محاولة للتهرب من ذلك سيتم إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد على المهرب وقد تشمل العقوبة مصادرة وسيلة التهريب التي تم استعمالها لهذا الغرض، بالإضافة إلى عقوبة السجن.