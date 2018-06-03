” الدفاع المدني ” ينفي علاقته بتنبيه عن ارتفاع درجات الحرارة

نايف السالم(صدى):

نفت المديرية العامة للدفاع المدني، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من تنبيه عن ما يسببه ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وأكدت في تغريدات لها بموقع ” تويتر ” ، أنه لم يصدر عنها معلومات أو إرشادات بهذا الخصوص، منوهة إلى عدم وجود ما يسمّى بالقيادة الوطنية للسلامة.

ودعت المديرية، الجميع متابعة موقع وحساب الدفاع المدني على الإنترنت للتأكد من المعلومات والإرشادات التي يتم إصدارها بصفة دورية ومستمرة في جميع الأحوال العادية والطارئة.