” الدفاع المدني ” ينفي علاقته بتنبيه عن ارتفاع درجات الحرارة
نفت المديرية العامة للدفاع المدني، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من تنبيه عن ما يسببه ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.
وأكدت في تغريدات لها بموقع ” تويتر ” ، أنه لم يصدر عنها معلومات أو إرشادات بهذا الخصوص، منوهة إلى عدم وجود ما يسمّى بالقيادة الوطنية للسلامة.
ودعت المديرية، الجميع متابعة موقع وحساب الدفاع المدني على الإنترنت للتأكد من المعلومات والإرشادات التي يتم إصدارها بصفة دورية ومستمرة في جميع الأحوال العادية والطارئة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29731 ] نشر منذ 2 ساعتين
جتني الرسالة فاالواتس وهذا محتواها
انقلها لكم هما هي وماحبيت ارسلها لأني لاأعلم مصدرها
وخاصة أن الي كاتبها خبص الوزارات فيها كلها😁😁👇👇👇
تأجل
تنبيه من قيادة الدفاع المدني
وزارة الصحة
وزارة البيئة الفطرية
🛑 بسبب أزدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق
وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات …
🔴 يجب إخلاء السيارات من:
1- المواد الغازيه.
2-القداحات .
3-المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).
6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل
7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
🔴 يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.
🔴 الاكثار من شرب الماء والسوائل.
🔴 الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
🔴 الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.
🔴 التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
🔴 البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.
🔵 وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات …
وأخيراً: فضلاً شارك بنشرهذه المعلومات فغيرك لا يعلم و قد يقرأها لأول مرة …
مع تحيات القيادة الوطنية للسلامة
فهد[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني الارتفاع في الحرارة اشعة ولا ايش احترنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29731 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشلون عرفت أنها كذبه
يوم يقول
شارك بنشر هذه المعلومات فغيرك لايعلم وقد يقرأها لأول مره
مع تحيات
القيادة الوطنية
بصراحة حتى أنا اول مره اسمع بها وباالقيادة الوطنية🤔
qlq[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 1 ساعة
لهب الله يرحمنا برحمتة