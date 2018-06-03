بالفيديو.. شرطي يعتدي على امرأة بطريقة وحشية

متابعات(صدى):

اعتدى شرطي على امرأة بالضرب المبرح أمام المارة في الشارع .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المرأة وهي تتحدث مع أفراد الشرطة وفجأة دفعتها شرطية بقوة لتسقط على الأرض، وعندما ساعدها المواطنون على النهوض تشاجرت مع شرطي مما تسبب في غضبه وانهالت عليها بالضرب المبرح وسط صرخاتها وصدمة الموجودين.

ولم يذكر الموقع سبب العراك بينهما أو مكان الواقعة.