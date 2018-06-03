بالفيديو.. شرطي يعتدي على امرأة بطريقة وحشية
اعتدى شرطي على امرأة بالضرب المبرح أمام المارة في الشارع .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المرأة وهي تتحدث مع أفراد الشرطة وفجأة دفعتها شرطية بقوة لتسقط على الأرض، وعندما ساعدها المواطنون على النهوض تشاجرت مع شرطي مما تسبب في غضبه وانهالت عليها بالضرب المبرح وسط صرخاتها وصدمة الموجودين.
ولم يذكر الموقع سبب العراك بينهما أو مكان الواقعة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17168 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندها مشكله عويصه مع الشرطه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29731 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من الحريم متعودين على الضرب
لدرجة إذا مالقته في البيت
راحت تدور للمشاكل ف الشارع
تلقونها نامت الأن بسلام
بعد الفرررررررررش🤗🤗🤗🤗
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2422 ] نشر منذ 43 دقيقة
شكلها…تستاهل