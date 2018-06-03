ديشامب مدافعا عن بوجبا: ” أثق في قدراته كثيرا “

طلال الغامدي(صدى):

قال ديديه ديشامب في لقاء تلفزيوني، اليوم الأحد، ” تقييمي لبوجبا، أنه لاعب مهم للغاية ، وأعلم جيدا فائدته وأهمية دوره للفريق، وكيفية تحسين مستواه، وأثق في قدراته كثيرا .”

ويأتي دفاع المدير الفني لمنتخب الديوك عن لاعبه ” بول بوجبا ” ونجم خط وسط مانشستر يونايتد ، في ظل الهجوم الشرس الذى تعرض له بوجبا من الجماهير الفرنسية اعتراضا على مستواه المتواضع خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز فرنسا على إيطاليا بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي.

ومن جهته، صرح ديشامب بعد الفوز على إيطاليا أن بوجبا ليس المقصود فقط بصافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير بل الفريق بأكمله.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يختتم استعداده لكأس العالم بمباراة ودية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل ، قبل أيام من انطلاق المونديال في 14 يونيو الجاري .