خدمة ” واتس آب ” مجانا من ” السعودية ” لجميع رحلاتها
أتاحت الخطوط الجوية العربية السعودية، خدمة ” واتس آب ” مجانًا لضيوفها على جميع رحلاتها الدولية والداخلية.
وأضافت في بيان له، أن الخدمة بدأ تطبيقها من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد إطلاقها بنجاح في 5 مايو الماضي على الرحلات الداخلية ووجهات دولية منتقاة كرمحلة أولى.
وأشاد عدد كبير من ضيوف ” السعودية ” بالخدمة الجديدة وغير المسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
يشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا على طائرات ” السعودية ” لجميع الضيوف وعلى مختلف الدرجات، كما أنها لا تتطلب إعدادات مسبقة أو رمز دخول، بينما يتطلب فقط تفعيل التطبيق ليتم الربط تلقائيًا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29731 ] نشر منذ 2 ساعتين
في خدمات واجب توفيرها
أهم من الوااااااتس
وفهمكم كفاية🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17168 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز فيه تطور والخير قادم باذن الله سبحانه
فيصل[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 2 ساعتين
التطور مطلوب خاصة في وجود منافسة