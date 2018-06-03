خدمة ” واتس آب ” مجانا من ” السعودية ” لجميع رحلاتها

نايف السالم(صدى):

أتاحت الخطوط الجوية العربية السعودية، خدمة ” واتس آب ” مجانًا لضيوفها على جميع رحلاتها الدولية والداخلية.

وأضافت في بيان له، أن الخدمة بدأ تطبيقها من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد إطلاقها بنجاح في 5 مايو الماضي على الرحلات الداخلية ووجهات دولية منتقاة كرمحلة أولى.

وأشاد عدد كبير من ضيوف ” السعودية ” بالخدمة الجديدة وغير المسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خلال المرحلة الأولى من التطبيق.

يشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا على طائرات ” السعودية ” لجميع الضيوف وعلى مختلف الدرجات، كما أنها لا تتطلب إعدادات مسبقة أو رمز دخول، بينما يتطلب فقط تفعيل التطبيق ليتم الربط تلقائيًا