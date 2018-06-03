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  3. الجمارك تضبط 24 ألف زجاجة خمر بالرياض
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الجمارك تضبط 24 ألف زجاجة خمر بالرياض

الجمارك تضبط 24 ألف زجاجة خمر بالرياض
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر” عن نجاحها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط (23,900) زجاجة خمر وذلك في أحد المستودعات بمدينة الرياض.

وأضافت الجمارك، اليوم الأحد، أنه تم خلال العملية القبض على المتورطين في استقبال هذه الشحنة من الخمور .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17168 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ساتر هذه كميه كبيره جلبت بطريقه خفيه من تحت الطاوله
لا يزال يوجد في المطارات والمنافذ بعض الفاسدين يجب تتبعهم لمعرفتهم ومعاقبتهم

[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل ها الكمية مهربة الله يسترها يجب الوصول إلى الاساس وراء هذه العمليات

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا اقول وراه مقطوع

[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 2 ساعتين

gg

فيمتو العيد

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