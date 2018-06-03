الجمارك تضبط 24 ألف زجاجة خمر بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر” عن نجاحها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط (23,900) زجاجة خمر وذلك في أحد المستودعات بمدينة الرياض.

وأضافت الجمارك، اليوم الأحد، أنه تم خلال العملية القبض على المتورطين في استقبال هذه الشحنة من الخمور .