هيئة العقار تكشف خطتها الخمسية.. وتلزم المطور بـ ” شهادة الاستدامة “

حمود العنزي(صدى):

كشف محافظ هيئة العقار، عصام مبارك، عن خطة الهيئة للأعوام الخمس القادمة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على قاعدتين رئيسيتين، هما: التسجيل العيني للعقار، والتخطيط والموافقات.

جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض، أوضح فيه أن هناك 5 مسارات للخطة تتمثل في: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والإنفاذ.

وأوضح أن الهيئة بدأت تحقيق المسار الأول من خلال مبادرات عدة، منها: المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، حيث تم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية.

ولفت إلى أن الفريق المشترك بين الهيئة والبنك، توصل إلى تعريف قرابة أربعين مؤشرًا، تم تقسيمهم إلى 8 تصنيفات رئيسة، منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.

وأكد أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية، من خلال إلزامها للمطور العقاري بتقديم ” شهادة الاستدامة ” للمواطن، كما تلزم شركة التأمين بتحمُّل أية أخطاء أو عيوب في التنفيذ.