ابتزاز نساء أرامل جنسيا مقابل الحصول على مساعدات غذائية بسوريا

لندن(صدى):

أزالت صحف بريطانية، اليوم الأحد، الستار عن فضيحة ابتزاز نساء أرامل في سوريا جنسيًا مقابل الحصول على مساعدات غذائية تبرع بها بريطانيون؛ حيث أن أحد الموظفين المعروفين استغل هذه المساعدات للحصول على خدمات جنسية من أرامل فقيرات.

وأشارت إلى جمعية مسجلة في بريطانيا وزعت في سوريا عبر منظمة غير حكومية مساعدات يديرها شخص عُرف باستغلال المساعدات للحصول على خدمات جنسية؛ فيما وافقت بعض النساء على ذلك بعد مساومة على كمية المواد الغذائية المقدمة، ورفض البعض الآخر فقام بقطع محادثاته معهن بسرعة ولم يحصلن على المساعدات الإنسانية، وهن في معظمهن من الأرامل.

وأظهرت سلسلة من رسائل نصية للموظف في مجال المساعدات الإنسانية في ريف حلب الغربي، يطلب فيها من نساء إرسال صور عارية له مقابل حصولهن على مساعدات غذائية؛ بينما لا يوجد هناك ما يشير إلى أن المنظمة الخيرية البريطانية كانت على علم بنشاطات الرجل أم ليس لها يد في ذلك.