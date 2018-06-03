المعيوف: العكايشي والسومة أخطر ثنائي واجهته

طلال الغامدي(صدى):

كشف عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني عن أخطر ثنائي واجهه؛ حيث وقع اختياره على الثنائي عمر السومة وأحمد العكايشي.

وأوضح ” المعيوف ” قائلًا: ” أخطر مهاجمين واجهتهم هما عمر السومة وأحمد عكايشي. ” ، كما أضاف مؤكدًا: ” الحارس هو نصف الفريق، واذا ماكنت في تركيزك فاللاعبين الباقين بالتأكيد سيفقدون تركيزهم. ”

وعلى جانب آخر صرح حارس عرين الزعيم والأخضر، قائلًا: ” من اكتشفني هو فهد المصيبيح. ” ، مختتمًا: ” رغبتي كانت سر عودتي للعب في صفوف الهلال مرة آخرى. ”