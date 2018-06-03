موعد بدء منع العمل تحت أشعة الشمس

حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، موعد تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي سيتم تطبيقه على جميع المنشآت؛ للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أنه سيتم تطبيق القرار يوم الجمعة 1 شوال 1439هـ الموافق 15 يونيو 2018م، وذلك بدءً من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الساعة الـ3 مساءً، ويستمر حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م.

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.

وأَضاف أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

كما دعا ” أبا الخيل ” أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين، خصوصًا في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة.

وكان صدر قرار وزاري رقم 3337 بتاريخ 15/7/1435ه، ينص على ” أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي “.