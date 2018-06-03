غش واحتيال.. صاحب مكتبة يبيع مياه الصنبور على أنها ماء زمزم

القاهرة(صدى):

أقدم صاحب مكتبة في منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية في مصر، على غش الناس والاحتيال عليهم ببيع ” مياه الصنبور ” على أنها ” مياه زمزم ” بمبالغ كبيرة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية المصرية إلقاء القبض على صاحب المكتبة، مشيره إلى أن صاحب المكتبة يقوم بتعبئة المياه داخل عبوات مدون عليها ” ماء زمزم خير مشروع على وجه الأرض “، ويقوم ببيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة، محققًا أرباحًا عالية.

وأوضح مصدر أمني أن المداهمة أسفرت عن ضبط 53 عبوة مياه مختلفة الأحجام، وكمية كبيرة من الملصقات (الاستيكرات)، مدون عليها ماء زمزم، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة، مجهزة ومعدة للتعبئة والبيع، وتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.