مورينيو يرفض تدريب البرتغال

نواف السالم(صدى):

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة تدريب منتخب بلاده؛ قائلًا في تصريحات صحفية: ” لست قريبًا من تدريب منتخب البرتغال، في الوقت الحالي. ”

وأكد ” مورينيو ” قائلًا: ” أفضل تدريب الفرق، لأني أحتاج أن ألعب مباراة كل أسبوع، وأن أدرب كل يوم ” ، مضيفًا: ” أعتقد في وجود رونالدو، البرتغال قادرة على التحدي والمنافسة في روسيا. ”

واستطرد مدرب الشياطين الحمر: ” اللاعبون أمثال رونالدو وميسي قادرون على جعل فرقهم أفضل، لذلك أعتقد أن البرتغال والأرجنتين سيقدمان أداءًا جيدًا ” ، مختتمًا قوله: ” لا أستطيع القول بأننا سوف نفوز بكأس العالم، ولكن في وقتنا هذا نستطيع هزيمة أي فريق. ”