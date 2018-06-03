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مورينيو يرفض تدريب البرتغال

مورينيو يرفض تدريب البرتغال
نواف السالم(صدى):

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة تدريب منتخب بلاده؛ قائلًا في تصريحات صحفية: ” لست قريبًا من تدريب منتخب البرتغال، في الوقت الحالي. ”

وأكد ” مورينيو ” قائلًا: ” أفضل تدريب الفرق، لأني أحتاج أن ألعب مباراة كل أسبوع، وأن أدرب كل يوم ” ، مضيفًا: ” أعتقد في وجود رونالدو، البرتغال قادرة على التحدي والمنافسة في روسيا. ”

واستطرد مدرب الشياطين الحمر: ” اللاعبون أمثال رونالدو وميسي قادرون على جعل فرقهم أفضل، لذلك أعتقد أن البرتغال والأرجنتين سيقدمان أداءًا جيدًا ” ، مختتمًا قوله: ” لا أستطيع القول بأننا سوف نفوز بكأس العالم، ولكن في وقتنا هذا نستطيع هزيمة أي فريق. ”

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 2 ساعتين

قرار صائب

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدرب له فكر

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