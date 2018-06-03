بدء استقبال طلبات المتقدمين في كليات الوجه التقنية للعام الدراسي الجديد

محمود البلوي(صدى):

بدأت الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بمنطقة تبوك، استقبال طلبات المتقدمين في كلية الوجه وكلية أملج للبنين والبنات.

وأوضح مدير الكليات التقنية عبدالله الغبان، أن التقديم سيستمر في الموقع الرسمي لكلية الوجه وأملج حتى نهاية إجازة الصيف.

وأشارت ” الغلبان ” إلى أن فرع كلية الوجه وأملج تخدم جميع القرى والهجر التابعة للمحافظتين، لافتًا إلى أن الكليات تقدم للطلاب والطالبات مكافأة شهرية،كما تمنح الخريجين والخريجات شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد الانتهاء من الدراسة والتدريب التطبيقي عالي الجودة لمدة 3 سنوات .