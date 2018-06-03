بالصور.. الجميع يلبي نداء الوطن.. آباء وأبناء يتشاركون في حماية الحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

تركو كل شيء خلفهم وخرجوا ملبين نداء الوطن، متشبثين بيدي بعضهما لا كأبًا وابنًا فقط ولكن كمقاتلين مدافعين عن بلادهم مستعدين ببذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الحفاظ عليه آمنًا مستقرًا.

الحدود الجنوبية، وجهتهم ومستقرهم، مرابطين هناك؛ حيث جمع واجب الدفاع عن الوطن والذود عن حدوده الجنوبية أهدافهم غير مفرق بين آباء وأبناء.

وأظهر عددًا من الصور تلك المشاهد الجليلة لنماذج مشرفة من الآباء والأبناء الذين تشاركوا في حماية الوطن؛ حيث ظهر قائد اللواء السادس العميد الركن مسفر شافي السبيعي ونجله الملازم أول شافي مسفر السبيعي في صورة تذكارية، وهما يحملان السلاح على جبهة القتال بعد تحرير قرية الفرع التابعة لمحافظة صعدة اليمنية من ميليشيات الحوثيين.

وكان في مقدمة الصفوف المدافعة عن حدود الوطن رئيس الرقباء غلفان خبراني ونجله العريف إبراهيم غلفان خبراني منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015م؛ حيث أشار الأب إلى أن شعوره لا يُوصف؛ كون نجله يرابط في النقاط القريبة منه بالحد الجنوبي، مؤكداً أنه يخاف عليه أكثر من نفسه.

ويقطن ” خبراني ” محافظة العارضة، وكان رقيب أول مجموعة قتالية، وتمت ترقيته منذ شهر ونصف تقريبا إلى رئيس رقباء بعد إصابته في إحدى النقاط الأمامية، لافتًا إلى أن ابنه إبراهيم عريف وتخصصه رامي أسلحة مضادة متعددة.