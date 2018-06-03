اكتشفي أسباب تجاهل الرجل لك

متابعات(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الاجتماعية ، أن العلاقات العاطفية مبنية على الاهتمام والتواصل المستمر بين الطرفين، للحفاظ على شعلة الحب ملتهبة، لكن هناك العديد من الأسباب والظروف التي تسبب الكثير من المشكلات، مما يؤدي إلى حدوث حالة من الفتور، وابتعاد أحد الطرفين عن الآخر وتجاهله.

وإذا وجدتي الطرف الآخر بدأ في تجاهلك، في الفترة الأخيرة، دون أن تعلمي ما السبب الحقيقي وراء ذلك، فعليك أن تسألي نفسك بعض الأسئلة، للتخلص من كثرة التفكير، ومعرفة كيفية التعامل مع هذا الوضع.

يحتاج لبعض الحرية:

أحد أهم أسباب تجاهل الرجال للطرف الآخر، هي أنهم يحتاجون لمساحة من الحرية الشخصية، فكل شخص يحتاج لالتقاط أنفاسه قليلاً، بعيداً عن الطرف الآخر.

يريد قضاء بعض الوقت مع عائلته:

فالرجال يحتاجون لقضاء بعض الوقت مع أسرهم من حين لآخر، فإذا شعرتي بالتجاهل فجأة، فهذا يعني أنه لديه بعض المشكلات الأسرية، والتي تحتاج لحل.

إذا كنتِ قد فعلتي أمراً ما أزعجه منك ولا يريد الحديث عنه:

فربما يكون شريكك من الأشخاص الذين يرفضون الاعتراف بأن هناك شيئاً يزعجهم، ويفضلون التجاهل، ولا يتحدثون عن مشاعرهم.

الغيرة:

بعض الرجال حينما يشعرون بالغيرة، تجاه شخص ما، يحاولون دائماً التقرب منك، فإنه يفضل التنحي جانباً وعدم الحديث فيما يزعجه، في هذه الحالة، حاولي التقرب منه وقضاء بعض الوقت معه.

إذا كان مشغولاً:

واحدة من أسباب تجاهل شريكك لك، إذا كان حقًا مشغولًا في الآونة الأخيرة، فحاولي دائماً أن تكوني داعمة له، وتظهري أنك بجانبه مهما كان.

إذا شعر باختلاط المشاعر تجاهك:

بعض الأشخاص يتجاهلون الطرف الآخر، إذا بدأ يشعر باختلاط في المشاعر، فيكون بحاجة للانفراد بنفسه حتى يعرف حقيقة مشاعره، فحاولي فعل أي شيء للحفاظ على هذه العلاقة من الضياع.