بالفيديو.. النصر يلاحق شخصا أساء له عبر ” سناب شات ” قانونيا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، ملاحقتها لأحد الأشخاص الذي أساء للنادي عبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات “.

وأوضح النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإدارة القانوينة بالنادي بدأت باتخاذ الإجراءات النظامية والقانوينة اللازمة ضد أحد المعرفات على ” سناب شات ” بعد وصفه المسيء للنصر.

وأكد النادي في تغريدة له، أن مجلس إدارة النادي قد شدد في بيان سابق على حفظ حقوق النادي الأدبية والإعلامية والقانونية وعدم التنازل عنها.

وكان أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع ” سنات شات ” أساء خلاله لفظيًا إلى نادي النصر.