بالفيديو.. رجل يطعن صديقه لتأخره عن موعده

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لخلاف بين صديقين قبل أن يطعن أحدهما الآخر لانزعاجه من عدم التزام صديقه بالمواعيد.

وعلق ناشر الفيديو ، أن رجلا سافر أكثر من 700 ميل من مدينة تيومين في منطقة تيومين أوبلاست الروسية لرؤية صديقه، لكن صديقه كان غاضبا بعد وصوله متأخرا في محطة سكة حديد في مدينة كيروف الروسية .

وأظهر الفيديو كيف أخذت الأمور منعطفا عنيفا فجأة عندما حاول رجل يرتدي سترة زرقاء توضيح أمرا لصديقه، بينما الرجل الآخر، يرتدي سترة خضراء، يلتفت حوله للبحث عن حقيبته ثم يستدير ويطعن صديقه مرتين في صدره.

ويمكن رؤية الأخير يسقط على الأرض بينما يجلس صديقه بهدوء ويراقبه ، ومن جانبها تمكنت الشرطة الروسية من ضبط المتهم .