” تنظيم الحمدين ” يتمسك بالتعاون مع إيران: لن ندخل في حرب ضدها

طلال الضوي(صدى):

تمسك ” تنظيم الحمدين ” بالتعاون مع إيران والسير خلفها؛ متجاهلًا كافة العقوبات التي قد تلحق به جرّاء ذلك، في إصرار واضح على استمرار انتهاك القوانين الدولية والإنسانية والسعي وراء تحقيق مطامعه ومطامع إيران المشينة في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن بلاده لن تشارك في أي حرب ضد إيران، معربًا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تشن مثل هذه الحرب، لافتًا إلى أن وإن كان هناك خلافات بسيطة مع إيران فلن يعني هذا دخول بلاده في حرب ضدها.

وتابع وزير دفاع ” تنظيم الحمدين ” في تصريحاته الغريبة قائلًا أن محاولة أي دولة شن حرب ضد إيران هو أمر خطير جدًا، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع طهران: ” إيران جارة وعلينا أن نجلس معها ونناقش جميع الملفات معها من أجل تحقيق السلام في المنطقة وليس الحرب. ”

وشدد ” العطية ” الذي عبّر عن سياسة بلاده المعادية للسلام في العالم والمتشبثة بذيول إيران الواهية، على ضرورة تمسك كل الأطراف بالاتفاق النووي التي انسحبت منه الولايات المتحدة، ومعربًا عن اعتقاده بأن ” واشنطن لديها الحكمة الكافية لعدم الدخول في حرب ضد إيران ” ، حد قوله.