الموعد النهائي لطرح الفرص التدريبية لدى المنشآت في برنامج ” صيفي “

نايف السالم(صدى):

أهابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بأًصحاب العمل إلى المبادرة بطرح الفرص التدريبية لدى منشآتهم من خلال برنامج ” صيفي “.

وطالبت الوزارة من أًصحاب العمل بطرح الفرص التدريبية قبل تاريخ 1 يوليو؛ محذره إياهم من العقوبات في حال عدم الالتزام.

وقالت على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” عزيزنا صاحب العمل: نهيب بكم إلى المبادرة بطرح الفرص التدريبية لدى منشآتكم ببرنامج صيفي قبل تاريخ 1 يوليو امتثالًا للأمر السامي والقرار الوزاري تفاديا لتطبيق النظام بحق المنشأة غير المتجاوبة، وللتعرف على الأهداف تفضلوا بالاتصال على 920020301 أو زيارة:هنا “.