الزعاق: اليوم أول أيام ” مربعانية القيظ “
أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن اليوم هو بداية موسم ” مربعانية القيظ ” .
وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” عبر مقطع فيديو، أن ” مربعانية القيظ ” هي الموسم الذي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.
وأضاف أنه في نهاية أيام ” مربعانية القيظ ” تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بجمرة القيظ وموعدها شهر ذو القعدة أي أن أحر شهور السنة هو ذو القعدة فهي موسم بداية الحر الفعلي.
فهد[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها وتعدي على خير
فيصل[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم قوينا على الصيام والقيام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29212 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ما يجي من الله الى كل خير