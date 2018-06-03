الزعاق: اليوم أول أيام ” مربعانية القيظ “

علي القحطاني (صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن اليوم هو بداية موسم ” مربعانية القيظ ” .

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” عبر مقطع فيديو، أن ” مربعانية القيظ ” هي الموسم الذي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.

وأضاف أنه في نهاية أيام ” مربعانية القيظ ” تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بجمرة القيظ وموعدها شهر ذو القعدة أي أن أحر شهور السنة هو ذو القعدة فهي موسم بداية الحر الفعلي.