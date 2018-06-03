” لو غريت ” يكشف موقفه من قيادة زيدان للمنتخب الفرنسي

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، حقيقة تدريب الفرنسي زين الدين زيدان لمنتخب ” الديوك ” ، بعد استقالته من قيادة النادي الملكي ريال مدريد.

وأكد ” لو غريت ” في مقابلة له أنه لا يوجد أي مناقشات مطرحة للاستغناء عن المدير الفني الحالي لمنتخب ” الديوك ” ديدييه ديشامب، واستبداله بمواطنه زين الدين زيدان، مؤكدًا أن ” ديدييه ” لديه عقد حتى 2020.

وأوضح أن زين الدين زيدان يتمتع بمواصفات مدرب المنتخب بشكل لا جدال فيه، ويحظى بقبول الرأي العام، لكن يجب دائمًا الأخذ بعين الاعتبار العقود المبرمة والنتائج، قائلًا ” هذه الفكرة ليست مطروحة حاليًا، ليس قبل 2020 أو 2022 “.

وكانت تداولت العديد من الأنباء حول تولي زين الدين زيدان قيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيله من النادي الملكي ريال مدريد، الذي حقق معه العديد من الإنجازات ووصل به إلى كأس الدوري الأوروبي.