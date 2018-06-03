تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في تركيا ضد إعلام أردوغان

أنقرة(صدى):

كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، عن استعداده لتنظيم مظاهرة ووقفة احتجاجية يحضرها 10 آلاف شخص، أمام مقر هيئة الإذاعة التركية الحكومية ” TRT ” ؛ بسبب سياساتها في التعامل مع المرشحين للانتخابات الرئاسية، إذ إنها تهتم بعرض نشاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حملته الانتخابية، دون المعارضين له؛ في انحياز كامل له وغياب للموضوعية والحياد.

وفي السياق نفسه، صرّح رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان أنجين أوزكوتش خلال مؤتمر صحفي، أن القنوات الحكومية تقوم بسياسات بث مخالفة للقوانين، موجهًا انتقادا إلى المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ” TRT ” .

وأوضح أوزكوتش في تصريحاته ناقدًا للمدير العام لـ ” TRT ” قائلًا: ” من المفترض أنك مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، ولكنك تتعامل وكأنك هيئة إذاعة أردوغان ” ، كما توعد بتنظيم وقفة احتجاجية وتظاهرة قوامها 10 آلاف شخص ضد سياسات الهيئة.