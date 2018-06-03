بالصور.. ” شبح المزادات ” يروي قصة بيعه للقطع التراثية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

يروي المواطن ” صالح الحاتم ” الملقب ” شبح المزادات؛ قصة دخوله إلى عالم المزادات؛ حيث دخل مجال بيع وشراء القطع الأثرية قبل نحو 33 عامًا، بعد بيعه قطعا أكسبته ثلاثة أضعاف ما دفعه فيها، ليبدأ رحلته ويصبح أحد أشهر الدلالين في مزادات القطع التراثية في سوق الزل التاريخي، والشهير وسط العاصمة الرياض.

وأوضح ” الحاتم ” أن البعض يسميه بشبح المزادات نظير اندفاعه لشراء القطع الأثرية بأي قيمة عندما يحرج عليها ويعرفها، مضيفًا: ” لم يكن أحد من أسرتي يعمل في هذا المجال، وكان والدي يعمل في مجال المعدات الزراعية والحفارات، وكنت أساعده مع شغفي ومحبتي لكل ما هو تراثي وقديم، فكنت أبحث عن الأواني القديمة كالدلال وبعض القطع ” .

وتابع: ” لم يكتف البعض بهذه القطع، ليبني بعضهم مجلساً صغيراَ في منزله من الطين ويجهزه بالقطع التراثية، وغالباً الشراء يتم من حراج التراث في سوق الزل ” ، مضيفًا: ” في السابق كانت هناك موجودات في منازل الطين القديمة، ومع تحرك الناس للترميم خلال السنوات العشر الأخيرة، وجدت أغلب القطع وبيعت، وهي تحت ملك أشخاص يتم تدويرها إما بالبيع أو التأجير. ”

وأوضح ” شبح المزادات ” قائلًا: ” أصبحت هناك المتاحف المتخصصة في المنازل، بعضها صغير لا يرتقي لتسميته متحفا، فهناك مهتم بالعملات وجمع العملات، وآخرون مهتمون بالملابس، وغيرهم بالبنادق، بينما غابت كثيراً المتاحف الكبيرة التي تجمع كل شيء، بسبب تكلفتها المادية العالية فلا يستطيع أحد الصرف عليها. ”

وسرد ” الحاتم ” قصة وقعت قبل خمس سنوات، عندما قام أحدهم ببيع صندوق لا يتجاوز سعره 180 ريالًا، وكان بأسفله درج صغير، وجد فيه المشتري قرابة الخمسين ألف ريال من العملات القديمة والتي ترجع لأيام الملك فيصل، وبهذه الحالة يصبح المبلغ له إذا لم يجد صاحب هذا المال، وهناك العديد من القصص بمثل هذه المبيعات التي تصبح ملكا للمشتري بوجود قطع مخفية لا يعلم عنها أحد تنكشف فيما بعد.

واستطرد ” الحاتم ” في سرد القصص: ” قمت بعمل حراج على شيلة غريبة نسائية، لم أعرف قيمتها حتى وصل سعرها لأكثر من 10 آلاف ريال، وقال مشتريها لو وصلت لخمسين ألف ريال، لدفعت فيها ولا أعلم السر حتى الآن. ” ، متابعًا: ” قد نبيع قطعة بسعر، ويكسب مشتريها أضعاف سعر البيع، كما حدث في بيع بندقية قديمة خربة اشتراها صاحبها بقيمة تصل لـ 60 ألف ريال، وباعها فيما بعد بأكثر من 120 ألف ” .