بالفيديو.. سائق يعثر على ثعبان وزنه 30 كيلو جرام داخل محرك سيارته

متابعات(صدى):

أٌصيب رجل بالصدمة والذهول ، عقب عثوره على ثعبان يبلغ طوله ١٢ قدما داخل سيارته.

حيث قام الرجل بإغلاق غطاء السيارة بسرعة ، عقب مشاهدته للثعبان راقدًا بجانب محرك سيارته ، وأبلغ أحد صيادي الثعابين بالمنطقة لانتشاله، ووصل وزن الثعبان إلى 30 كيلو جرام.

يذكر أن درجة حرارة المحركات تكون مثالية للثعابين في موسم الأمطار، وتم استخراج الثعبان باستخدام عصا، ثم أطلق سراحه.