أسطورة ريال مدريد مرشح لخلافة زيدان

طلال الغامدي(صدى):

توقعت صحيفة ” آس ” الإسبانية أن يحل أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، الذي أكمل دورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” ويفا ” التدريبية في الأسابيع الستة الأخيرة، محل المدير الفني السابق الذي ترك الفريق مؤخرًا، الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيقوم بتأهيل راؤول على غرار ما فعله مع زيدان؛ بتعيينه لتدريب الفئات الصغيرة قبل أن تحين اللحظة المناسبة لتولي تدريب الفريق الأول؛ حيث يمتلك راؤول عددًا من الصفات والخبرات التي قد تجعله مؤهلًا أكثر من أي شخص آخر.

ومن المتوقع أن يتلقى جمهور ريال مدريد خبر تعيين راؤول بشكل إيجابي جدًا، كما ستحتفي الجماهير بأسطورتهم السابقة بالإضافة إلى أنه يلقى احترامًا من لاعبي الفريق، مما سيسهل عملية تدريبه للملكي.