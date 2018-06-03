بالفيديو.. رجل ينفذ مقلبا قاسيا في زوجته داخل السيارة
أثار رجل أمريكي غضب زوجته ، عقب تنفيذه مقلبا قاسياً بها داخل السيارة .
حيث استغل الرجل انشغال زوجته بشرب مشروب في يدها وأخذ يسرع بسيارته ثم توقف بشكل مفاجئ لينسكب المشروب عليها ويرتد بعض منها إلى داخل حلقها لتصاب بالكحة عدة مرات.
أصيبت المرأة بالصدمة مما فعله زوجها وظلت تنظر إليه بينما يضحك منها .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5409 ] نشر منذ 1 ساعة
😰😨🤭 حيوان و ربي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3803 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض المزح ثقيل-
كان ممكن تشرق وتروح فيها-
ممكن تمزح معها بدون ماتكون في يدها كاس-
ممكن تميل بالسياره فجأه جهة اليمين-
والمهم سلامتك وسلامة الاخرين -الطريق مشترك-وليس لك لوحدك-
رااايق[ عدد التعليقات: 4827 ] نشر منذ 1 ساعة
أحسنت * هههههههههههههههههههههههههههه