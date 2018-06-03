بالفيديو.. رجل ينفذ مقلبا قاسيا في زوجته داخل السيارة

واشنطن(صدى):

أثار رجل أمريكي غضب زوجته ، عقب تنفيذه مقلبا قاسياً بها داخل السيارة .

حيث استغل الرجل انشغال زوجته بشرب مشروب في يدها وأخذ يسرع بسيارته ثم توقف بشكل مفاجئ لينسكب المشروب عليها ويرتد بعض منها إلى داخل حلقها لتصاب بالكحة عدة مرات.

أصيبت المرأة بالصدمة مما فعله زوجها وظلت تنظر إليه بينما يضحك منها .