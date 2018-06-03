بعد بيان النيابة العامة.. السند: الإبلاغ عن المتآمرين من أعظم الأعمال

علي القحطاني (صدى):

علق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على بيان النيابة العامة حول الإفراج المؤقت بحق 8 متهمين منهم 5 نساء و3 رجال، على ذمة قضية التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.

وشدد ” السند ” على خطورة الاغترار والانجراف خلف الدعوات المضللة والأفكار الحاقدة، محذرًا من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية

كما دعا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر الذين يقودون هذه البلاد إلى مرافئ العز والأمان، مؤكدًا أن الكشف عن أمثال هؤلاء وإنكار أعمالهم والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة من أعظم الأعمال وهي مسؤولية الجميع لننعم بالأمن الوارف في بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وثمن جهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أمس السبت، قمعلنه خلاله الإفراج المؤقت بحق 8 متهمين منهم 5 نساء و3 رجال، من 17 متهمًا في قضية التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للملكة، مؤكده أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.

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