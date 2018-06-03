في مشهد خالي من الإنسانية.. اعتداء 4 أشخاص على رجل وطعنه بالسكين
وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المكاتب، لحظة اعتداء 4 أشخاص على رجل وطعنه بالسكين، بدون وجه حق في مشهد خالي من الإنسانية والأخلاق والرجولة والدين.
وظهر في مقطع الفيديو هجوم 4 أشخاص على رجل والاعتداء عليه بالضرب ثم طعنه بالسكين، وذلك بعد خلق أحدهم مشاجرة مع المجني عليه، دون وجود أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
فيصل[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله كيف يجيلهم قلب يعمله فيه هيك
فهد[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الكترة تغلب الشجاعة ممكن يروح فيها ها الرجل بسبب مشاجرة .. لا اله الا الله
fares[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 1 ساعة
الضرب بيد من حديد لهولاء المعتدين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 58 دقيقة
حالات قليله من حوادث القتل تستحق الوقوف معها
واغلب الحالات تستحق القصاص ليكون عبره لمن يعتبر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 53 دقيقة
بقولكم قصة واحد تورط في قضية قتل
هذا شخص عنده حلال وفيه حراميه كل مره يجون في الليل ويسرقون من عنده كم راس
المهم بلغ الشرطه وطبعا الشرطه تتخذ الاجراءات ومن غير المنطق يحطون حراسه دوريه على حلاله
المهم كثرة الحالات وتكررت قال مافيه الا اخوفهم وجلس ليله من الليالي متخبي ويوم جو بسرقون
وهو يطلق النار حول السياره ومن فوق السياره يبغى يخوفهم لكن شاء القدر وصابت واحد منهم ومات
واهل الخير وقفوا معه واعتقوا رقبته
الجوهرة[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 45 دقيقة
ايوة بس هيك اسمه قتل خطأ أخي غيور .. هاذولا متعمدين
محمد سعد[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 30 دقيقة
الوضع غريب جدا لا ادري هو بسبب ازدياد التركيز الاعلامي ام ان الجريمة زادات عندنا خلال هذه السنتين !! ماكنا نسمع بحوادث طعن وقتل احس الناس صارت مجرمة يعني الي يستخدم السلاح الابيض هو ناوي القتل بالاساس لان هذا سلاح على اسمه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 25 دقيقة
القاضي له الظاهر اما النيات مايدخل فيها
والرجل حكموا عليه بالقصاص لكن فزعوا له اهل الخير
وهو رجل خمسيني عاقل مهو متهور لكن الي كاتبه الله يصير
تركي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 23 دقيقة
احنا تغيرنا أخي محمد سعد ما صرنا متل قبل صارت الجراءة تاخدنا دون حساب العواقب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 20 دقيقة
فعلا القتل كثر بهالزمن وهذا من الاخبار التي اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3803 ] نشر منذ 6 دقائق
لا نحن تغيرنا ولا الزمن تغير
اللي تغير الأوضاع المحيطه بنا-الناس كثروا-والزحام- والظغوط النفسيه -والاخبار الشينه-ومواقع التواصل الاجتماعي اثرت على النفس والعقل-حروب وقتل- وأسعار ومتطلبات وواجبات وارتباطات -دنيا متسارعه ونحن لانستطيع اللحاق بها ونحن نركض-الاخلاق ضاقت والطرق أصبحت ضيقه ولو هي وسيعه-روتين ممل وكل ماتسمعه او تشاهده اوتلمسه يضيق الخاطر-قد تجد نفسك للحظات في صلاه او عباده أخرى -وما تلبث ان تجد نفسك في الظروف المحيطه-وهذا الغالب على الكل كبير او صغير رئيس او مرؤوس -وبذلك أي مضايقه او ظرف يأثر في الشخص-الا من رحم ربي-
تركي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 5 دقائق
عليه افضل الصلاة والسلام الله يسترها وتعدي على خير ما تكون العصابة بتخضرنا وتجي ههههههههههه