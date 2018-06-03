في مشهد خالي من الإنسانية.. اعتداء 4 أشخاص على رجل وطعنه بالسكين

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المكاتب، لحظة اعتداء 4 أشخاص على رجل وطعنه بالسكين، بدون وجه حق في مشهد خالي من الإنسانية والأخلاق والرجولة والدين.

وظهر في مقطع الفيديو هجوم 4 أشخاص على رجل والاعتداء عليه بالضرب ثم طعنه بالسكين، وذلك بعد خلق أحدهم مشاجرة مع المجني عليه، دون وجود أي تفاصيل أخرى عن الحادث.