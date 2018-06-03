” المياه الوطنية ” توضح حقيقة توظيفها مقيما أساء للمملكة

عادل الحربي (صدى):

أصدرت شركة المياه الوطنية، بيانًا اليوم الأحد، ردًا على ما تم تداوله عن توظيفها لمقيم ظهر في تغريدات وهو يسيء للمملكة؛ لافتةً إلى أن جميع التغريدات المتداولة عن الوافد الذي يدعي انضمامه للشركة غير صحيحة، نافيةً توظيفها له.

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه سيتم رفع الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه ذلك الشخص.

ومن الجدير بالذكر، أن مقيمًا من جنسية عربية ظهر في عدة تغريدات هو يسيء للمملكة، حيث زعم أنه انضم إلى شركة المياه الوطنية، وهو ما أثار استياء مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.