بالفيديو..رسالة جندي قبل الإفطار

حمود العنزي (صدى):

وثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الدفاع في ” تويتر”، رسالة مؤثرة لأحد جنود جيش المملكة بعنوان ” رسالة جندي قبل الإفطار ” .

وجاء الفيديو تقديرًا لما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وخدمات في سبيل الوطن، ويظهر فيه الجندي وهو يؤدي الصلاة، ويتلو آيات من كتاب الله تضمّن قيمة الجهاد وإعداد العدة لإعلاء كلمة الدين والوطن.

واختتم الجندي صلاته بالدعاء للبلاد والقيادة والجنود وسائر المسلمين، قائلاً: ” اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك “.