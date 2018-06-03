بالفيديو.. طارق الحبيب : من البر أحيانا وضع والدك في دار المسنين
قال طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، إن أحيانا وضع الأبناء لآبائهم في دور المسنين يكون من البر.
وأوضح الحبيب خلال برنامج ” المعزب ” أن المجتمع ينظر إلى وضع الوالدين بدار المسنين على أنه لا يجوز، قائلا: ” هناك حالات من الأفضل فيها وضع الوالدين بتلك الدور “.
واتخذ مثالا للحالات التي يكون فيها وضع الوالدين بدور المسنين من ” البر ” ، قائلا: ” مثلا إذا رجل فقير ومسكين، ووزوجته سيئة المعشر، ويهرج إلى عمله في الصباح ويعود متعبا ، ووالده بحاجة إلى ممرض يعتني به، فسيكون من الافضل وضعه في تلك الحالة بدار مسنسن دون اللجوء لطلب رعايته من الآخرين “.
وأشار الحبيب إلى أن ذلك ينطبق على بعض الحلات وليست دعوة لوضع الأبناء ابائهم في دور مسنين، لكن كل حالة لها وضعها وظروفها الخاصة.
من البر أحيانًا وضع والدك في دار المسنين – د طارق الحبيب #المعزب17@Talhabeeb pic.twitter.com/DIPXxDI3xO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٣ يونيو ٢٠١٨
qlq[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا بيض الحباري ما عقد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29723 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلني أعيش الين ماأشوف اليوم الي يحطونك فيه عيالك فدار المسنين🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29723 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا في شهاااار🤗
الابهاوي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول على شحم كان
ودك
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله … لو ايش ما كان ما اتنازل عنهم .. سبحان الله ربوني و كبروني و صرفوا عليه و اعتموا في وفي النهاية اقول دار المسنين افضل لهم .. لا بارك الله فيك .. والله لو اعيش على فتات هم الداخلين و انا الخارج .. انت يبغالك دكتور نفساني عشان يعالجك .. الله يهديني و يهديك ..
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 18 دقيقة
تخسى وتعقب وسوووود الله وجهك….مايفعلها إلا انت وشرواك عساهم يحطونك عيالك….المصييييبه انهم يسمونك دكتور لكن الشرهه على اللي اعطاك الشهاده والله