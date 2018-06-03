بالفيديو.. طارق الحبيب : من البر أحيانا وضع والدك في دار المسنين

عادل الحربي (صدى):

قال طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، إن أحيانا وضع الأبناء لآبائهم في دور المسنين يكون من البر.

وأوضح الحبيب خلال برنامج ” المعزب ” أن المجتمع ينظر إلى وضع الوالدين بدار المسنين على أنه لا يجوز، قائلا: ” هناك حالات من الأفضل فيها وضع الوالدين بتلك الدور “.

واتخذ مثالا للحالات التي يكون فيها وضع الوالدين بدور المسنين من ” البر ” ، قائلا: ” مثلا إذا رجل فقير ومسكين، ووزوجته سيئة المعشر، ويهرج إلى عمله في الصباح ويعود متعبا ، ووالده بحاجة إلى ممرض يعتني به، فسيكون من الافضل وضعه في تلك الحالة بدار مسنسن دون اللجوء لطلب رعايته من الآخرين “.

وأشار الحبيب إلى أن ذلك ينطبق على بعض الحلات وليست دعوة لوضع الأبناء ابائهم في دور مسنين، لكن كل حالة لها وضعها وظروفها الخاصة.