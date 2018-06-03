أذرع قطر تحاول الوصول للأردن

طلال الضوي(صدى):

على خلفية ما تشهده الأردن مؤخرًا من احتجاجات ومحاولان تخريبية ،يتبع تنظيم الحمدين نفس سياسته وهي ” الاصطياد في الماء العكر “، باستخدام المُخرج المعتاد ” قناة الجزيرة ” ،في استغلال الأوضاع لصالحهم والتهويل ونشر الأكاذيب، آملين في إحداث الفوضى.

فتسير قناة الجزيرة الموجهة على نفس نهجها المعتاد، والذي اتبعته في تغطية الأحداث بمختلف البلدان، ومحاولات الإخوان التخريبية ،منتظرة أي ثغرة تستطيع الدخول منها لنشر الخراب بالبلدان الأخرى.

ونشر خبير الشؤون السياسية أمجد طه صورتين تظهرا كيفية تناول الجزيرة للأخبار الكاذبة إحداهما لتظاهرات تخريبية قديمة في جمهورية مصر العربية، والأخرى لما يدث في الأردن حاليا .

وعلق طه على المنوال الذي يسير عليه الحمدين في تناول أزمة الأردن ، قائلا : ” نفس المخرج الجزيرة، ونفس البلد قطر، وبتوجيهات عزمي بشارة وتنظيم الحمدين، وهذه المرة الأردن ،مستغلين مشكلة قانونية، وأحزاب اخوانية، ومعهم متطرفين من أصول فلسطينية لإستهداف أمن واقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية ” .

وتمنى طه أن يحفظ الله الأردن من تلك الألعايب والمحاولات الدنيئة من التظيم القطري، قائلا : ” حفظ الله الاردن وملكها وشعبها ” .